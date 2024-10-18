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Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Рома" Артема Довбика будет принимать "Интер".

19-21 октября состоятся матчи восьмого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который перенес операцию после тяжелой травмы, дома встретится с "Болоньей".

В тот же день "Милан" примет "Удинезе", а "Ювентус" на своем поле сразится с "Лацио".

В воскресенье лидер чемпионата "Наполи" приедет в гости к "Эмполи", а в центральном поединке тура "Рома" Артема Довбика будет принимать "Интер".

Завершится тур в понедельник игрой между "Вероной" и "Монцой".

Отметим, что матчи девятого тура Серии А состоятся 25-27 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Суббота, 19 октября
16:00 ДЖЕНОА   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 КОМО   _:_   ПАРМА
19:00 МИЛАН   _:_   УДИНЕЗЕТ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЛАЦИО
Воскресенье, 20 октября
13:30 ЭМПОЛИ   _:_   НАПОЛИ
16:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ТОРИНО
21:45 РОМА   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 21 октября
21:45 ВЕРОНА   _:_   МОНЦА

Таблица Серии А после 7-го тура

Таблица Серии А после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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