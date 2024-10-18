Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Рома" Артема Довбика будет принимать "Интер".

19-21 октября состоятся матчи восьмого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который перенес операцию после тяжелой травмы, дома встретится с "Болоньей".

В тот же день "Милан" примет "Удинезе", а "Ювентус" на своем поле сразится с "Лацио".

В воскресенье лидер чемпионата "Наполи" приедет в гости к "Эмполи", а в центральном поединке тура "Рома" Артема Довбика будет принимать "Интер".

Завершится тур в понедельник игрой между "Вероной" и "Монцой".

Отметим, что матчи девятого тура Серии А состоятся 25-27 октября.

Таблица Серии А после 7-го тура

Таблица Серии А после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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