Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Рома" Артема Довбика будет принимать "Интер".
19-21 октября состоятся матчи восьмого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который перенес операцию после тяжелой травмы, дома встретится с "Болоньей".
В тот же день "Милан" примет "Удинезе", а "Ювентус" на своем поле сразится с "Лацио".
В воскресенье лидер чемпионата "Наполи" приедет в гости к "Эмполи", а в центральном поединке тура "Рома" Артема Довбика будет принимать "Интер".
Завершится тур в понедельник игрой между "Вероной" и "Монцой".
Отметим, что матчи девятого тура Серии А состоятся 25-27 октября.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Суббота, 19 октября
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|КОМО
|_:_
|ПАРМА
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|УДИНЕЗЕТ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 20 октября
|13:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|РОМА
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 21 октября
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|МОНЦА
Таблица Серии А после 7-го тура
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