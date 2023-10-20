Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

21 – 23 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком между действующим чемпионом "Наполи" и "Вероной". В этот же день "Интер" сыграет с "Торино", а "Лацио" будет противостоять "Сассуоло".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского сойдется с его бывшим клубом "Аталантой". А в центральном поединке тура сразятся "Милан" и "Ювентус".

Завершится тур в понедельник матчем "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Фиорентиной".

После 8-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Милан" (21 балл). Вторую позицию занимает "Интер" (19 очков). Далее следуют "Ювентус" и "Фиорентина" (по 17 баллов).

Матчи 10-го тура Серии А состоятся 27 – 30 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 8-го тура

Таблица Серии А после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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