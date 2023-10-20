Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральным поединком тура станет встреча "Милана" с "Ювентусом".
21 – 23 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком между действующим чемпионом "Наполи" и "Вероной". В этот же день "Интер" сыграет с "Торино", а "Лацио" будет противостоять "Сассуоло".
В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского сойдется с его бывшим клубом "Аталантой". А в центральном поединке тура сразятся "Милан" и "Ювентус".
Завершится тур в понедельник матчем "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Фиорентиной".
- После 8-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Милан" (21 балл). Вторую позицию занимает "Интер" (19 очков). Далее следуют "Ювентус" и "Фиорентина" (по 17 баллов).
- Матчи 10-го тура Серии А состоятся 27 – 30 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 21 октября
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|НАПОЛИ
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 22 октября
|13:30
|РОМА
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 23 октября
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
Таблица Серии А после 8-го тура
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