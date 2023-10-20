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Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Милан" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет встреча "Милана" с "Ювентусом".

21 – 23 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком между действующим чемпионом "Наполи" и "Вероной". В этот же день "Интер" сыграет с "Торино", а "Лацио" будет противостоять "Сассуоло".

В воскресенье "Дженоа" украинца Руслана Малиновского сойдется с его бывшим клубом "Аталантой". А в центральном поединке тура сразятся "Милан" и "Ювентус".

Завершится тур в понедельник матчем "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Фиорентиной".

  • После 8-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Милан" (21 балл). Вторую позицию занимает "Интер" (19 очков). Далее следуют "Ювентус" и "Фиорентина" (по 17 баллов).
  • Матчи 10-го тура Серии А состоятся 27 – 30 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 21 октября
16:00 ВЕРОНА   _:_   НАПОЛИ
19:00 ТОРИНО   _:_   ИНТЕР
21:45 САССУОЛО   _:_   ЛАЦИО
Воскресенье, 22 октября
13:30 РОМА   _:_   МОНЦА
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФРОЗИНОНЕ
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   КАЛЬЯРИ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 МИЛАН   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 23 октября
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЭМПОЛИ

Таблица Серии А после 8-го тура

Таблица Серии А после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
29
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