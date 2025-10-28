Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

С 28 по 30 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется во вторник, 28 октября: действующий чемпион "Наполи" встретится с "Лечче", а "Милан" сразится с "Аталантой".

В среду, 29 октября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Парму", "Ювентус" сыграет с "Удинезе", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Кремонезе", а "Интер" сойдется с "Фиорентиной".

Закончится тур в четверг, 30 октября, когда "Лацио" померяется силами с "Пизой".

Расписание и результаты матчей 9-го тура Серии А

Вторник, 28 октября

19:30 "Лечче" – "Наполи"

21:45 "Аталанта" – "Милан"

Среда, 29 октября

19:30 "Комо" – "Верона"

19:30 "Рома" – "Парма"

19:30 "Ювентус" – "Удинезе"

21:45 "Болонья" – "Торино"

21:45 "Дженоа" – "Кремонезе"

21:45 "Интер" – "Фиорентина"

Четверг, 30 октября

19:30 "Кальяри" – "Сассуоло"

21:45 "Пиза" – "Лацио"

Таблица Серии А после 8-го тура

Таблица Серии А после 8-го тура / © flashscore.ua