Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Интер" примет "Ювентус".
25-27 октября состоятся матчи девятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединками "Удинезе" – "Кальяри" и "Торино" – "Комо".
В субботу лидер чемпионата "Наполи" примет "Лечче", а "Аталанта" встретится с "Вероной".
В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, приедет в гости к "Лацио".
В тот же день в центральном поединке тура "Интер" будет принимать "Ювентус", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сразится с "Фиорентиной".
Отметим, что матч "Болонья" – "Милан" был перенесен из-за ливней и наводнений. Новая дата встречи станет известна позже.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 25 октября
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|КОМО
|Суббота, 26 октября
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 27 октября
|13:30
|ПАРМА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|РОМА
|Перенесен
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МИЛАН
Таблица Серии А после 8-го тура
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