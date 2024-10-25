Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

25-27 октября состоятся матчи девятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединками "Удинезе" – "Кальяри" и "Торино" – "Комо".

В субботу лидер чемпионата "Наполи" примет "Лечче", а "Аталанта" встретится с "Вероной".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, приедет в гости к "Лацио".

В тот же день в центральном поединке тура "Интер" будет принимать "Ювентус", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сразится с "Фиорентиной".

Отметим, что матч "Болонья" – "Милан" был перенесен из-за ливней и наводнений. Новая дата встречи станет известна позже.

Таблица Серии А после 8-го тура

Таблица Серии А после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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