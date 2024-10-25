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Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Интер" примет "Ювентус".

25-27 октября состоятся матчи девятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединками "Удинезе" – "Кальяри" и "Торино" – "Комо".

В субботу лидер чемпионата "Наполи" примет "Лечче", а "Аталанта" встретится с "Вероной".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, приедет в гости к "Лацио".

В тот же день в центральном поединке тура "Интер" будет принимать "Ювентус", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сразится с "Фиорентиной".

Отметим, что матч "Болонья" – "Милан" был перенесен из-за ливней и наводнений. Новая дата встречи станет известна позже.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 25 октября
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 ТОРИНО   _:_   КОМО
Суббота, 26 октября
16:00 НАПОЛИ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 27 октября
13:30 ПАРМА   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 ЛАЦИО   _:_   ДЖЕНОА
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 ИНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   РОМА
Перенесен
  БОЛОНЬЯ   _:_   МИЛАН

Таблица Серии А после 8-го тура

Таблица Серии А после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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