Серия А: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Борьба за попадание в еврокубки и выживание вышла на финишную прямую.
23 – 26 мая состоятся матчи последнего, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в четверг поединком между "Кальяри" и "Фиорентиной". В пятницу "Дженоа" Руслана Малиновского примет "Болонью".
В субботу "Ювентус" на своем поле встретится с "Монцой", а "Милан" дома сразится с "Салернитаной".
Завершится тур в воскресенье: "Наполи" примет "Лечче", "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на собственном стадионе сойдется с "Ромой", а "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Вероне".
Серия А: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25
За один тур до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (93 очка), который уже обеспечил себе "скудетто".
Вторую позицию гарантировал себе "Милан" (74). На третьей строчке – "Болонья" (68), которая впервые с сезона-1964/65 квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Четвертым идет "Ювентус" (68), который также сыграет в следующем сезоне в главном клубном евротурнире. На пятом месте, которое тоже дает путевку в ЛЧ, находится "Аталанта" (66 + матч в запасе). Кроме того, "Богиня" выиграла Лигу Европы, в финале разгромив "Байер".
В зоне Лиги Европы идут "Рома" (63) и "Лацио" (60). Восьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Фиорентина" (54 + матч в запасе).
Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряли "Салернитана" (16) и "Сассуоло" (29). Также в зоне вылета находится "Эмполи" (33) , который еще может спастись от понижения в классе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
|Четверг, 23 мая
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Пятница, 24 мая
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Суббота, 25 мая
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Воскресенье, 26 мая
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 37-го тура
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