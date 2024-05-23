Серия А: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Борьба за попадание в еврокубки и выживание вышла на финишную прямую.

23 – 26 мая состоятся матчи последнего, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в четверг поединком между "Кальяри" и "Фиорентиной". В пятницу "Дженоа" Руслана Малиновского примет "Болонью".

В субботу "Ювентус" на своем поле встретится с "Монцой", а "Милан" дома сразится с "Салернитаной".

Завершится тур в воскресенье: "Наполи" примет "Лечче", "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на собственном стадионе сойдется с "Ромой", а "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Вероне".

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За один тур до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (93 очка), который уже обеспечил себе "скудетто".

Вторую позицию гарантировал себе "Милан" (74). На третьей строчке – "Болонья" (68), которая впервые с сезона-1964/65 квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Четвертым идет "Ювентус" (68), который также сыграет в следующем сезоне в главном клубном евротурнире. На пятом месте, которое тоже дает путевку в ЛЧ, находится "Аталанта" (66 + матч в запасе). Кроме того, "Богиня" выиграла Лигу Европы, в финале разгромив "Байер".

В зоне Лиги Европы идут "Рома" (63) и "Лацио" (60). Восьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Фиорентина" (54 + матч в запасе).

Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряли "Салернитана" (16) и "Сассуоло" (29). Также в зоне вылета находится "Эмполи" (33) , который еще может спастись от понижения в классе.

Таблица Серии А после 37-го тура

Таблица Серии А после 37-го тура / Фото: flashscore.ua

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