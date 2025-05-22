Серия А: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии, турнирная таблица

Артем Довбик, "Рома" / © facebook.com/officialasroma

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23-25 мая состоятся матчи последнего, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу, когда в заочной борьбе определится обладатель "скудетто": "Интер" на выезде встретится с "Комо", а "Наполи" примет "Кальяри".

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Болоньей", а "Милан" померяется силами с "Монцой".

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Завершится тур в воскресенье: "Аталанта" сыграет с "Пармой", "Ювентус" сойдется с "Венецией", "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко в борьбе за выживание примет "Верону", "Лацио" будет противостоять "Лечче", а "Фиорентина" приедет в гости к "Удинезе".

"Рома" же украинского форварда Артема Довбика, претендующая на финиш в зоне Лиги чемпионов, посоревнуется с "Торино".

Расписание и результаты матчей 38-го тура Серии А

Пятница, 23 мая

21:45 "Комо" – "Интер"

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21:45 "Наполи" – "Кальяри"

Суббота, 24 мая

19:00 "Болонья" – "Дженоа"

21:45 "Милан" – "Монца"

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Воскресенье, 25 мая

21:45 "Аталанта" – "Парма"

21:45 "Венеция" – "Ювентус"

21:45 "Эмполи" – "Верона"

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21:45 "Лацио" – "Лечче"

21:45 "Торино" – "Рома"

21:45 "Удинезе" – "Фиорентина"

За тур до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (79 очков). На втором месте находится "Интер" (78 баллов). Третьей идет "Аталанта" (74 пункта). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (67 баллов), занимающий четвертую строчку.

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"Рома" (66 очков) находится в зоне Лиги Европы – на пятой позиции в Серии А. "Лацио" (65 баллов) идет шестым – в зоне Лиги конференций.

Таблица Серии А после 37-го тура

Таблица Серии А после 37-го тура / © flashscore.ua