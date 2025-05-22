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Серия А: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии, турнирная таблица
"Интер" и "Наполи" заочно определят обладателя "скудетто", а "Рома" Артема Довбика поборется за путевку в Лигу чемпионов.
23-25 мая состоятся матчи последнего, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу, когда в заочной борьбе определится обладатель "скудетто": "Интер" на выезде встретится с "Комо", а "Наполи" примет "Кальяри".
В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Болоньей", а "Милан" померяется силами с "Монцой".
Завершится тур в воскресенье: "Аталанта" сыграет с "Пармой", "Ювентус" сойдется с "Венецией", "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко в борьбе за выживание примет "Верону", "Лацио" будет противостоять "Лечче", а "Фиорентина" приедет в гости к "Удинезе".
"Рома" же украинского форварда Артема Довбика, претендующая на финиш в зоне Лиги чемпионов, посоревнуется с "Торино".
Расписание и результаты матчей 38-го тура Серии А
Пятница, 23 мая
21:45 "Комо" – "Интер"
21:45 "Наполи" – "Кальяри"
Суббота, 24 мая
19:00 "Болонья" – "Дженоа"
21:45 "Милан" – "Монца"
Воскресенье, 25 мая
21:45 "Аталанта" – "Парма"
21:45 "Венеция" – "Ювентус"
21:45 "Эмполи" – "Верона"
21:45 "Лацио" – "Лечче"
21:45 "Торино" – "Рома"
21:45 "Удинезе" – "Фиорентина"
За тур до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (79 очков). На втором месте находится "Интер" (78 баллов). Третьей идет "Аталанта" (74 пункта). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (67 баллов), занимающий четвертую строчку.
"Рома" (66 очков) находится в зоне Лиги Европы – на пятой позиции в Серии А. "Лацио" (65 баллов) идет шестым – в зоне Лиги конференций.