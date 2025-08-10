Серия пенальти определила обладателя Суперкубка Англии по футболу-2025

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" / © Associated Press

"Кристал Пэлас" стал обладателем Суперкубка Англии-2025, одолев "Ливерпуль". Основное время матча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти триумфовали "орлы" – 3:2.

Уже на 4-й минуте встречи счет открыл новичок мерсисайдцев Юго Экитике.

"Орлы" ответили на 17-й минуте, когда пенальти реализовал Жан-Филипп Матета.

Вскоре подопечные Арне Слота снова вышли вперед – на 21-й минуте отличился еще один новичок клуба Джереми Фримпонг. Его гол позволил "красным" уйти на перерыв в роли лидера.

Однако во втором тайме "Кристал Пэлас" сумел во второй раз восстановить паритет в этом противостоянии – на 77-й минуте точный удар нанес Исмаила Сарр.

После ничьей в основное время команды, согласно регламенту турнира, сразу перешли к серии пенальти.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

Отметим, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал чемпионом АПЛ, а "Кристал Пэлас" сенсационно завоевал Кубок Англии.