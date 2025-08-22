- Дата публикации
Серветт – Шахтер: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций
Украинский клуб является фаворитом как второй игры, так и двухматчевой дуэли.
В четверг, 28 августа, донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Серветта" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на арене "Стад де Женев" в швейцарском городе Женева. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первый поединок между командами состоялся 21 августа в польском Кракове и завершился вничью 1:1.
Прогноз букмекеров на матч Серветт – Шахтер
Фаворитом ответного поединка букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана принимаются ставки с коэффициентом 1,65. Ничья – 4,20. Выигрыш "Серветта" – 4,55.
В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение "горнякам" – на выход донецкого клуба в следующую стадию можно поставить с коэффициентом 1,32. Итоговый триумф швейцарской команды – 3,15.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.
Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.