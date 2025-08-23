- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Серветт – Шахтер: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций
Поединок состоится 28 августа в швейцарском городе Женева.
В четверг, 28 августа, донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Серветта" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на арене "Стад де Женев" в швейцарском городе Женева. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
Первая игра между командами состоялась 21 августа в польском Кракове и завершилась вничью 1:1.
Где смотреть матч Серветт – Шахтер
Матч "Серветт" – "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.
Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.