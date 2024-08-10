Сестры Алексеивы заняли пятое место в финале дуэтов в артистическом плавании на Олимпиаде-2024

Сестры Марина и Владислава Алексеивы выступили в финале дуэтов в артистическом плавании на Олимпийских играх-2024 в Париже.

За произвольную программу украинки получили 278,2084 балла и закончили Олимпиаду на пятом месте с результатом 538,6684 балла.

Накануне они заняли пятое место в техничной программе дуэтов в артистическом плавании, получив оценку 260,4600 балла. Отставание от третьего места перед произвольной программой составляло чуть более 4,2 балла.

Медалисты Олимпиады определились по сумме баллов техничной и произвольной программ.

Олимпийскими чемпионками стали китаянки (566,4783 балла), "серебро" взяли британки (558,5367 балла), а "бронзу" – нидерландки (558,396 балла).

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. По состоянию на сейчас украинские спортсмены выиграли на ОИ-2024 одиннадцать наград: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

"Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Количество полученных Украиной медалей точно увеличится уже в скором времени, ведь прямо сейчас борчиха вольного стиля Ирина Коляденко проведет схватку за "золото". Днем ранее она пробилась в финал и гарантировала себе как минимум "серебро".

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