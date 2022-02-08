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Сеть всколыхнуло видео, как одноклубник Ярмоленко ударил своего кота: футболисту грозят серьезные санкции

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Сеть всколыхнуло видео, как одноклубник Ярмоленко ударил своего кота: футболисту грозят серьезные санкции

Associated Press

Игрок оказался в эпицентре громкого скандала.

Футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума попал в очень неприятную историю.

Как сообщает The Sun, 27-летний француз стал фигурантом скандала из-за своего необдуманного поступка, где он бросил на пол и ударил ногой собственного кота, отчаянно пытавшегося вырваться и убежать. После этого футболист бегал за ним и бросал в него обувь.

Соответствующий поступок Зума был опубликован на видео и впоследствии появился в Сети. Автором ролика стал его брат.

В результате благотворительные зоозащитные организации осудили поступок француза, который может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными. Зума уже извинился за свою вину, назвав ее неприемлемой.

"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею. Также хочу сказать, насколько глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", — сказал Зума.

Издание сообщает, что животное повредило некоторые предметы в доме – именно этим была вызвана подобная реакция. "Вест Хэм" отреагировал на поступок своего игрока, назвав такое поведение двукратного чемпиона Англии неприемлемым. Клуб проведет собственное расследование инцидента.

  • В этом сезоне на счету Зума 15 игр во всех турнирах и один забитый гол;
  • Он стал игроком "молотобойцев" летом 2021 года, когда за 35 млн евро перебрался из "Челси".
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