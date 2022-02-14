Сеть взорвалась негодованием из-за допуска пойманной на допинге юной российской фигуристки к ОИ-2022

Несмотря на найденный запрещенный препарат, Камила Валиева продолжит соревноваться за медали на зимней Олимпиаде в Пекине.

Решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) по допинговому делу 15-летней российской фигуристки Камили Валиевой вызвало огромную волну возмущения во всем мире.

Несмотря на выявленный допинг, Валиевой разрешили продолжить выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Она не будет отстранена и будет представлять команду ОКР в женском личном турнире, который стартует 15 февраля.

Снисходительный вердикт CAS вдребезги раскритиковали в Сети известные журналисты и спортсмены из разных стран.

Американский журналист Дэвид Лис убежден, что этим решением Спортивный арбитражный суд узаконивает употребление допинга спортсменами, которым не исполнилось 16 лет.

"Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально - использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой", - написал Лис в Twitter.

Также он подчеркнул, что отсутствие строгих санкций и ответной реакции со стороны других государств способствуют допинговым махинациям Российской Федерации.

"Когда результаты из лаборатории были удалены, все осталось по-прежнему. Когда юные спортсмены принимают триметазидин, это не проблема. Следует отметить отсутствие сильных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где настоящее возмущение от США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведет себя как хулиган в олимпийском движении, а другие страны прячутся и ничего не делают", - добавил Лис.

Остались разочарованными вердиктом CAS в отношении Валиевой и в Олимпийском комитете США.

"Мы разочарованы таким решением. Общая ответственность всего олимпийского движения - защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все причастные соответствовали самым высоким стандартам. У атлетов есть право знать, что они конкурируют в равных условиях. К сожалению, сегодня их лишили этого права". Это очередная глава в системном и повсеместном унижении чистым спортом со стороны России. Мы знаем, что дело еще не закрыто, поэтому призываем все олимпийское движение продолжать борьбу за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира", - говорится в заявлении главы Олимпийского комитета США Сары Хиршланд..

Аналогичную позицию высказал Канадский олимпийский комитет. Там подчеркнули, что в олимпийском движении нет места тем, кто употребляет допинг или занимается коррупцией.

"Ситуация, сложившаяся с допинговым делом российской фигуристки, крайне неудачная и печальная для спортсменов. Канадский олимпийский комитет полностью предан чистому спорту. Мы твердо верим, что в олимпийском движении нет места тем, кто употребляет допинг или занимается другими коррупционными схемами. Хотя нам не разрешили официально участвовать в апелляционном процессе CAS, мы внимательно следим за всеми деталями дела и делаем все возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и чистых спортсменов. Мы крайне разочарованы решением, хотя и верим, что оно стало следствием справедливого процесса", - говорится в заявлении.

Не сдержала своего гнева из -за решения CAS по делу Валиевой известная американская фигуристка Эшли Вагнер.

"На самом деле я не в оцепенении - я шокирована, разочарована, чувствую стыд, я в ярости. Это превращает чистые соревнования в издевку и подчеркивает идею о том, что если тебе меньше 18 лет, то катание означает что-то другое. Это так несправедливо к чистым спортсменам. на этих соревнованиях и на всей Олимпиаде", - написала Вагнер в Twitter.

Канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель также выразила возмущение решением Спортивного арбитражного суда.

"Как теперь вообще можно серьезно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что допинг - это нормально. Если спорт сейчас такой, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года. День, когда умер олимпийский дух", - написала Дюамель на своей странице в Twitter.

Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete жестко осудило принятое в пользу российской фигуристки решение, обвинив WADA, МОК и CAS в том, что они не выгнали РФ из мирового спорта.

"Сегодняшний день - очередной пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что в организме 15-летней российской фигуристки обнаружено вещество, повышающее работоспособность, является доказательством жестокого обращения с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не причинять им вред.

Совершенно очевидно, что Валиева никогда бы не оказалась в этой ситуации, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) сделали свое дело и отстранили Россию от мирового спорта.

Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры отдавали предпочтение политике вместо принципов и ребрендингу вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе", - говорится в заявлении Global Athlete.

Известный украинский спортивный комментатор Виталий Волочай назвал Валиеву "читеркой на допинге", возмутившись решением CAS допустить россиянку к соревнованиям.

"Включайте завтра телевизор в 12:00 по Киеву и смотрите, как читерка на допинге выигрывает фигурное катание у женщин. Но помните, что у нее эту медаль заберут и отдадут другой через полгода. Если у серебряной медалистки допинга не будет. А то кто их знает", - написал Волочай на своей странице в Twitter.

Также Волочай раскритиковал решение МОК не проводить церемонию награждения на ОИ-2022, если среди призеров будет Валиева.

"МОК сообщил что у фигуристок не будет церемонии награждения, если в призерки попадет Камила Валиева. И правильно, а нафига? Гафига другим призеркам подниматься на подиум Олимпиады. Они разве ради этого всю жизнь из катка не вылезали. Просто долбаный сюр и стыдоба", - отметил комментатор.

Ранее говорилось о том, что положительная допинг-проба Валиевой была взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония. Поэтому фигуристка была временно отстранена от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности. Впрочем, РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация, прим.) удалось отменить отстранение юной фигуристки.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

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