Сетью разлетелось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022 (видео)

Действующие и бывшие украинские футболисты опубликовали у себя в социальных сетях видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, которое ФИФА отказалась транслировать перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Соответствующее видео с призывом президента к миру распространили Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Сирота, Виктор Корниенко, Александр Зинченко, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Андрей Лунин, Андрей Пятов и другие.

"Теплые поздравления из Украины всем фанам футбола, жизни и мира! Я поздравляю всю планету с финалом чемпионата мира! Сегодня мы увидим общую победу – праздник человеческого духа.

Этот чемпионат мира доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом футбольном поле, а не на красном поле битвы. Это мечта стольких людей! Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый отец хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны. Когда бы это ни было. Украина больше всего стремится к миру!

Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!

Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира! Присоединяйтесь к Глобальному саммиту Формулы мира и становитесь чемпионами мира! Давайте увидим финал вместе – и конец войны. Слава Украине! И счастливого Национального дня Катара!", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на запрет Зеленскому выступить с месседжем мира перед финалом ЧМ-2022.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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