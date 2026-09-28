Северная Ирландия и Венгрия разошлись ничьей в группе Украины в Лиге наций

Северная Ирландия — Венгрия. / © Associated Press

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Сборные Северной Ирландии и Венгрии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте завершился со счетом 0:0.

В другом матче 2-го тура этого квартета сборная Украины сыграла вничью с Грузией (0:0).

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В стартовом туре Украина на выезде одолела Венгрию (1:0), а Северная Ирландия в гостях вырвала победу над Грузией (1:0).

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После двух туров Северная Ирландия и Украина возглавляют эту группу, набрав по 4 очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Венгрия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 2 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией в Лиге наций.

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