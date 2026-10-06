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Северная Ирландия с незабитым пенальти разделила очки с Грузией в группе Украины в Лиге наций
Поединок между североирландцами и грузинами завершился безголевой ничьей.
Сборная Северной Ирландии на своем поле сыграла вничью с Грузией (0:0) в матче четвертого тура группы Украины в Лиге наций-2026/27.
Хозяева поля были ближе к победе. На 84-й минуте североирландцы не реализовали пенальти — Айзек Прайс с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Гиорги Мамардашвили.
В параллельном поединке 4-го тура этой группы сборная Украины в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве проиграла Венгрии со счетом 1:2.
После четырех туров Северная Ирландия (8 очков) лидирует в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Венгрия (7 баллов) идет второй. Украина (4 пункта) занимает третье место. Грузия (2 балла) замыкает квартет.
В следующем туре Северная Ирландия примет Украину, а Грузия дома встретится с Венгрией. Оба матча состоятся 14 ноября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.