Северная Ирландия с незабитым пенальти разделила очки с Грузией в группе Украины в Лиге наций

Сборная Северной Ирландии / © Associated Press

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Сборная Северной Ирландии на своем поле сыграла вничью с Грузией (0:0) в матче четвертого тура группы Украины в Лиге наций-2026/27.

Хозяева поля были ближе к победе. На 84-й минуте североирландцы не реализовали пенальти — Айзек Прайс с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Гиорги Мамардашвили.

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В параллельном поединке 4-го тура этой группы сборная Украины в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве проиграла Венгрии со счетом 1:2.

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После четырех туров Северная Ирландия (8 очков) лидирует в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Венгрия (7 баллов) идет второй. Украина (4 пункта) занимает третье место. Грузия (2 балла) замыкает квартет.

В следующем туре Северная Ирландия примет Украину, а Грузия дома встретится с Венгрией. Оба матча состоятся 14 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.

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