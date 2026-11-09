Северная Ирландия — Украина: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций

Украина — Северная Ирландия / © Associated Press

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В субботу, 14 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.

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Команды уже встречались в третьем туре 2 октября, когда украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли со счетом 0:3.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

Прогноз букмекеров на матч Северная Ирландия — Украина

Фаворитом матча букмекеры считают Северную Ирландию. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,35. Ничья — 3,09. Выигрыш Украины — 3,32.

Добавим, что завершат групповой раунд Лиги наций подопечные Андреа Мальдеры во вторник, 17 ноября, номинально домашним поединком против Грузии, который состоится на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сделала изменения в заявке на решающие матчи Лиги наций.

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