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Северная Ирландия — Украина: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций
Подопечные Андреа Мальдеры попытаются взять реванш у североирландцев за разгромное поражение в первом поединке между командами.
В субботу, 14 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.
Команды уже встречались в третьем туре 2 октября, когда украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли со счетом 0:3.
После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.
Прогноз букмекеров на матч Северная Ирландия — Украина
Фаворитом матча букмекеры считают Северную Ирландию. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,35. Ничья — 3,09. Выигрыш Украины — 3,32.
Добавим, что завершат групповой раунд Лиги наций подопечные Андреа Мальдеры во вторник, 17 ноября, номинально домашним поединком против Грузии, который состоится на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Ранее сообщалось, что сборная Украины сделала изменения в заявке на решающие матчи Лиги наций.