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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Северная Ирландия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Следите на нашем сайте за ходом поединка пятого тура Лиги наций-2026/27 между сборными Северной Ирландии и Украины.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Украина — Северная Ирландия

Украина — Северная Ирландия / © Associated Press

В субботу, 14 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команды уже встречались в третьем туре 2 октября, когда украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли со счетом 0:3.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Северная Ирландия — Украина на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.

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