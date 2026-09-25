Северная Ирландия вырвала победу над Грузией в группе Украины в Лиге наций

Грузия — Северная Ирландия / © Associated Press

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Сборная Северной Ирландии на выезде победила команду Грузии в матче-открытии группы Украины в Лиге наций-2026/27. Поединок в Тбилиси завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в противостоянии на 90+11-й минуте забил Шэй Чарльз.

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Северная Ирландия забила после того, как Грузия вынужденно осталась вдесятером: травму получил защитник.

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Отметим, что на 65-й минуте лидер грузинской команды Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

Украина начнет сезон Лиги наций-2026/27 матчем против Венгрии. Поединок состоится в пятницу, 25 сентября, в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций против Венгрии.

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