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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Северная Ирландия вырвала победу над Грузией в группе Украины в Лиге наций

Единственный гол в противостоянии забил Шэй Чарльз на 90+11-й минуте.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Грузия — Северная Ирландия

Грузия — Северная Ирландия / © Associated Press

Сборная Северной Ирландии на выезде победила команду Грузии в матче-открытии группы Украины в Лиге наций-2026/27. Поединок в Тбилиси завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в противостоянии на 90+11-й минуте забил Шэй Чарльз.

Северная Ирландия забила после того, как Грузия вынужденно осталась вдесятером: травму получил защитник.

Отметим, что на 65-й минуте лидер грузинской команды Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

Украина начнет сезон Лиги наций-2026/27 матчем против Венгрии. Поединок состоится в пятницу, 25 сентября, в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций против Венгрии.

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