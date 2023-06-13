Северная Македония – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

"Сине-желтые" проведут первый официальный поединок под руководством Сергея Реброва.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Северной Македонии.

Встреча состоится в городе Скопье на стадионе "Тоше Проески". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Это будет второй матч национальной команды Украины в отборе на континентальное первенство. В конце марта на старте квалификации к Евро-2024 "сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сборная Северной Македонии также уже провела один поединок в рамках отбора на чемпионат Европы, обыграв дома команду Мальты (2:1).

Лидером группы С на данный момент является сборная Англии, которая имеет 6 очков после двух туров. Далее расположились Италия (3), Северная Македония (3), Украина (0) и Мальта (0).

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Матч против Северной Македонии будет первой официальной игрой Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Где смотреть матч Северная Македония – Украина

Трансляция матча Северная Македония – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Северная Македония – Украина

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают украинскую сборную. На победу команды Реброва можно поставить с коэффициентом 2,04. Ничья – 3,45. Выигрыш македонцев – 4,00.

После матча с Северной Македонией сборная Украины 19 июня в четвертом туре отбора на Евро-2024 в словацкой Трнаве будет принимать команду Мальты.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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