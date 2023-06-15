Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура отбора на Евро-2024 против команды Северной Македонии.

Встреча состоится в городе Скопье на стадионе "Тоше Проески". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эта игра станет первой официальной для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Матч против Северной Македонии будет вторым для "сине-желтых" в отборе на континентальное первенство. В конце марта на старте квалификации к Евро-2024 украинцы под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

К слову, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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После матча с Северной Македонией сборная Украины 19 июня в четвертом туре отбора на Евро-2024 в словацкой Трнаве будет принимать команду Мальты.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на Евро-2024.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Украины и Северной Македонии.