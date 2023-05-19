"Севилья" совершила камбэк и в овертайме вырвала у "Ювентуса" путевку в финал Лиги Европы (видео)

"Севилья" дома обыграла "Ювентус" ( 2:1 ) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и вышла в финал.

Первый тайм встречи прошел без голов. На 65-й минуте "Старая синьора" повела в счете благодаря голу Душана Влаховича, который перед этим вышел на замену.

Однако "нервионцам" удалось быстро отыграться – на 71-й минуте отличился Сусо.

Поскольку в первом матче в Турине итальянский клуб на последних секундах спасся от поражения (1:1), то после ничьей в ответном поединке игра перешла в овертаймы.

В первом экстра-тайме андалусийцы забили победный гол. Его автором на 95-й минуте стал Эрик Ламела.

Отметим, что испанский клуб доигрывал матч в меньшинстве – на 115-й минуте вторую желтую карточку заработал Маркос Акунья.

Обзор матча

В другом полуфинальном поединке Лиги Европы итальянская "Рома" на выезде сыграла вничью с немецким "Байером" ( 0:0 ) и также пробилась в финал. В первой встрече команда Жозе Моуринью дома одержала минимальную победу (1:0).

Финал Лиги Европы, в котором за трофей сразятся "Севилья" и "Рома", состоится 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

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