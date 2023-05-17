Севилья – Ювентус, Байер – Рома: где смотреть и ставки букмекеров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы

В четверг, 18 мая, в ответных матчах 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/23 "Севилья" будет принимать "Ювентус", а "Байер" дома встретится с "Ромой".

Оба поединка начнутся в 22:00 по киевскому времени.

В первых встречах "Ювентус" в Турине на последних секундах спасся от поражения (1:1), а "Рома" на собственном поле одержала минимальную победу.

Где смотреть матчи Севилья – Ювентус, Байер – Рома

На территории Украины ответные поединки 1/2 финала Лиги Европы в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Севилья – Ювентус

В предстоящем поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение испанскому клубу. На победу андалусийцев принимаются ставки с коэффициентом 2,49. Ничья – 3,30. Выигрыш "Старой синьоры" – 3,10.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является "Севилья". Коэффициент на выход "нервионцев" в финал составляет 1,78. На итоговый успех туринцев – 2,10.

Прогнозы букмекеров на матч Байер – Рома

Аналитики считают, что лучшие шансы на победу в грядущей игре имеют леверкузенцы – 2,09. Ничья – 3,40. Победа римлян – 3,95.

А вот фаворитом двухматчевой дуэли является команда Жозе Моуринью. Выход "Ромы" в финал оценен коэффициентом 1,54. На то, что финалистом турнира станет немецкий клуб, можно поставить с коэффициентом 2,60.

Напомним, финал Лиги Европы запланирован 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

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