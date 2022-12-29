"Сейчас буду созваниваться с "Арсеналом": в "Шахтере" прокомментировали потенциальный трансфер Мудрика

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о переговорах с лондонским "Арсеналом" относительно вингера Михаила Мудрика.

По его словам, переговоры между "канонирами" и "горняками" продолжаются, но пока английский клуб не сделал то предложение, которое бы заинтересовало "Шахтер".

"Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с "Арсеналом". Мы открыты для переговоров, готовы обменяться мыслями, цифрами. Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил официальное предложение от "Арсенала" по Мудрику, но отклонил его. Якобы "горняки" желают заработать на трансфере 21-летнего игрока до 100 млн евро.

Сам Михаил заинтересован в своем трансфере в "Арсенал". Он уже достиг предварительных договоренностей с лондонским клубом.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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