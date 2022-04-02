"Сейчас Ломаченко имеет более важный бой": абсолютный чемпион мира поддержал украинца

Камбосос понимает решение украинского экс-чемпиона.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос-младший поддержал Василия Ломаченко, который отказался от боя с австралийцем и решил остаться в Украине, чтобы защищать свою страну в войне с российскими оккупантами.

Ломаченко был главным претендентом на сражение против Камбососа, поединок планировали провести в Австралии. Однако с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Василий вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Следующим соперником Камбососа станет обладатель титула WBC Дэвин Хэйни. Бой состоится 4 июня в Мельбурне.

"Смотрите, бизнес – это бизнес. На определенной стадии переговоры о поединке с Ломаченко просто прошли лучше. Девин Хэйни выстрелил себе в ногу, потому что думал, что его отбросили. Он появился в Твиттере и написал, что согласится на то же, что Ломаченко — такой же гонорар и все остальное, думая, что мы уже договорились о бое.

Безусловно, сейчас Ломаченко имеет более важный бой. Я это очень уважаю. Надеюсь, что он и его семья будут в безопасности. Но в этот момент Дэвин Гейни появился на сцене. Если ты что-то сказал, и это увидел мир, то будь человеком слова", — сказал Камбосос в интервью FightHype.com.

Напомним, что бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко, занимающийся обороной столицы от российских оккупантов, подытожил визит в Германию, где встретился с представителями правительства.

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