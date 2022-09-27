"Сейчас мне не до футбола": экс-игрок сборной Украины Зозуля взял паузу в карьере из-за войны

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля сообщил, что пока не планирует возвращаться на поле из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами.
Так, 32-летний нападающий рассказал, что у него были предложения от некоторых клубов, однако он отказал им и сейчас остается без команды.
Зозуля признался, что после полномасштабного вторжения российской армии на украинские территории он утратил мотивацию играть в футбол. Роман дал понять, что не вернется в игру, пока в Украине идет война.
"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть. Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине. Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", - рассказал Зозуля в интервью Радио НВ.
Отметим, что Зозуля - один из самых больших волонтеров в украинском футболе и активно помогает нашим военным с 2014 года, когда РФ вторглась на украинские земли. Недавно Роман открыл сбор средств на "Байрактар" для ВСУ.
- Последним клубом Зозули была испанская "Фуэнлабрада", которую он покинул летом 2022 года. До этого Роман выступал в Испании за "Бетис" и "Альбасете".
- Ранее Зозуля играл в Украине за киевское "Динамо" и "Днепр". На его счету также 33 матча в футболке сборной Украины, в которых он забил четыре гола.
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