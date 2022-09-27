"Сейчас мне не до футбола": экс-игрок сборной Украины Зозуля взял паузу в карьере из-за войны

Так, 32-летний нападающий рассказал, что у него были предложения от некоторых клубов, однако он отказал им и сейчас остается без команды.

Зозуля признался, что после полномасштабного вторжения российской армии на украинские территории он утратил мотивацию играть в футбол. Роман дал понять, что не вернется в игру, пока в Украине идет война.

"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть. Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине. Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", - рассказал Зозуля в интервью Радио НВ.

Отметим, что Зозуля - один из самых больших волонтеров в украинском футболе и активно помогает нашим военным с 2014 года, когда РФ вторглась на украинские земли. Недавно Роман открыл сбор средств на "Байрактар" для ВСУ.

Последним клубом Зозули была испанская "Фуэнлабрада", которую он покинул летом 2022 года. До этого Роман выступал в Испании за "Бетис" и "Альбасете".

Ранее Зозуля играл в Украине за киевское "Динамо" и "Днепр". На его счету также 33 матча в футболке сборной Украины, в которых он забил четыре гола.

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