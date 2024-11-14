"Сейчас нет места для ошибок": Зинченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Грузией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Грузии.

"Первую игру я смотрел по телевизору, я помню, что было очень тяжелое поле, и футбола было мало с обеих сторон. На первый план выходила борьба. Думаю, если мы покажем нашу лучшую игру, то нам все по силам.

Будет очень тяжело. Конечно, все мы настраиваемся на эту игру. Понимаем уровень ответственности этого матча, поэтому сейчас нет места для ошибок", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Поединок Грузия – Украина состоится в субботу, 16 ноября, в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток прозучит в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Сергея Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

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Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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