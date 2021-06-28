"Сейчас у нас развязаны руки": Шевченко прокомментировал предстоящую битву со шведами в 1/8 финала Евро-2020

"Сейчас у нас развязаны руки": Шевченко прокомментировал предстоящую битву со шведами в 1/8 финала Евро-2020

Игра состоится 29 июня и начнется в 22:00.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как команда готовится к матчу 1/8 финала Евро-2020 со шведами, и поделился ожиданиями от игры.

"Мне особо мотивировать футболистов не нужно. Я собрал их и сказал, что у нас есть шанс. Пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать.

Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, поэтому все остальное для нас будет большим бонусом.

Швеция - очень хорошая команда, с огромным уважением отношусь к ней. У них есть определенный стиль игры, они его придерживаются постоянно. У шведов хорошие вертикальные передачи. У них два хороших нападающих.

Команда очень силовая, они практически не проигрывают единоборства, хорошо играют на втором этаже, команда заслуживает большого уважения", - цитирует Шевченко сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт подробно освещает ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Евро-2020: украинские футболисты впервые в своей истории сыграют в 1/8 финала

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