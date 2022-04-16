"Сейчас Усик думает о своей стране и безопасности ее жителей": Белью - о реванше украинца с Джошуа

"Сейчас Усик думает о своей стране и безопасности ее жителей": Белью - о реванше украинца с Джошуа

Бывший соперник Александра опасается за его психологическое состояние перед вторым поединком с Джошуа.

Бывший чемпион мира Тони Белью поделился мнениями о предстоящем бое-реванше между украинским обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

39-летний британский боксер, которого Усик победил нокаутом в своем последнем поединке в крузервейте, обеспокоен психологическим состоянием украинца на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

"Окей, Саудовская Аравия, июль. Давайте просто подождем и посмотрим, в каком состоянии находится Александр. Если он будет в безопасности, а у Джошуа все будет хорошо, то мы позже подробнее поговорим об этом поединке. Но этот бой интригует, это действительно так. Скоро мы все выясним, но сейчас, если говорить об Александре Усике, то он думает о своей стране и безопасности всех ее жителей", - сказал Белью в интервью iFL TV.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Александр выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. Вскоре о бое собираются объявить официально.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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