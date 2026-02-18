Сейв Трубина вошел в тройку лучших по итогам игрового дня Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © Associated Press

Реклама

Сейв украинского вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина вошел в тройку лучших по итогам игрового дня Лиги чемпионов .

Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X.

В топ-3 сейвов за 17 февраля попал момент, когда Трубин спас лиссабонцев от пропущенного мяча в первом матче стыковой стадии плей-офф против мадридского "Реала", отразив удар в дальний угол от Арды Гюлера.

Реклама

Также в число лучших вошли сейвы голкипера "сливочных" Тибо Куртуа и вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в поединке с "Монако".

В общей сложности Анатолий в матче с "Реалом" совершил шесть сейвов и пропустил один гол.

Матч "Бенфика" – "Реал" завершился со счетом 0:1 в пользу испанского клуба. Ответная игра состоится 25 февраля в Мадриде.

Добавим, что в этом сезоне Трубин провел 37 матчей за "Бенфику" во всех турнирах – пропустил 29 голов и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Реклама

Также Анатолий забил один гол – на последних секундах поединка заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов против "Реала" 24-летний украинский вратарь ударом головой замкнул подачу со штрафного и вывел португальский клуб в плей-офф.

Ранее сообщалось, что полиция задержала украинского футболиста Даниила Колесника, который ударил в лицо работника ТЦК.