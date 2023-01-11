Сейвы Буффона не помогли: "Интер" в экстра-тайме выбил клуб низшего дивизиона из Кубка Италии (видео)

"Нерадзурри" с трудом вышли в следующий раунд национального кубка.
Миланский "Интер" с большим трудом обыграл "Парму", представителя Серии В (второй по силе футбольный дивизион страны – прим.), в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
"Крестоносцы" неожиданно вышли вперед на 38-й минуте после точного удара Станко Юрича. Вплоть до концовки поединка гостям удавалось удерживать победный счет – ворота "Пармы" защищал легендарный Джанлуиджи Буффон.
Впрочем, на 88-й минуте подопечные Симоне Индзаги все же пробили 44-летнего Буффона. Гол Лаутаро Мартинеса позволил "нерадзурри" перевести матч в экстра-таймы.
На 91-й минуте боснийский форвард "Интера" Эдин Джеко имел отличный шанс поразить ворота "Пармы" ударом с 11-ти метров, но Буффон спас свою команду, совершив невероятный сейв.
Тем не менее, в овертайме клуб Серии А вырвал победу. Решающий мяч за миланцев на 110-й минуте забил Франческо Ачерби.
Обзор матча
В четвертьфинале Кубка Италии "Интер" встретится с победителем пары "Аталанта" – "Специя".
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