Сейвы Лунина не помогли: "Реал" драматично упустил победу над "Атлетико" в Ла Лиге (видео)

Гол "матрасников" в компенсированное время помешал "сливочным" триумфовать в мадридском дерби.

"Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграл вничью с "Атлетико" в центральном матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:1 .

Счет в мадридском дерби был открыт в первом тайме. На 20-й минуте Браим Диас классно разобрался в штрафной "матрасников" и пробил мимо Яна Облака.

Почти до финального свистка подопечным Карло Анчелотти удавалось удерживать преимущество в счете и большая заслуга в этом Лунина. Украинский вратарь несколько раз спас свою команду в сложных ситуациях.

В начале второго тайма мяч побывал в сетке ворот Лунина после удара головой Стефана Савича, но этот гол был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за того, что Сауль, находясь в офсайде, мешал украинцу реагировать на удар.

Однако оформить клиншит Андрей все же не смог. На 90+3-й минуте подопечные Диего Симеоне вырвали ничью – Маркос Льоренте забил ударом головой от перекладины.

После этого матча "Реал" (58 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге и опережает ближайшего преследователя – "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова – на два балла. "Атлетико" (48 пунктов) занимает четвертое место.

В следующем туре "сливочные" 10 февраля будут принимать "Жирону". Днем позже "матрасники" на выезде сыграют против "Севильи".

Обзор матча "Реал" – "Атлетико"

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