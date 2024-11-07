Сейвы Трубина не спасли "Бенфику" от поражения против "Баварии" в Лиге чемпионов (видео)

Несмотря на отличное выступление украинского голкипера, "орлы" не везут очки из Мюнхена.

"Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина в гостях уступила "Баварии" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился победой хозяев со счетом 1:0 .

Единственный гол подопечные Венсана Компани забили во втором тайме. На 67-й минуте Джамал Мусиала после передачи Гарри Кейна с нескольких метров ударом головой под перекладину расстрелял ворота Трубина.

Отметим, что на протяжении поединка мюнхенцы нанесли 24 удара по воротам "орлов" (в створ – 10). Португальская команда за весь матч только один раз пробила по воротам (в створ – 0).

Обзор матча "Бавария" – "Бенфика"

После этой победы "Бавария" с 6 очками поднялась на 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" с 6 баллами опустилась на 19-ю позицию.

В следующем туре мюнхенский клуб 26 ноября примет ПСЖ, а лиссабонцы днем позже на выезде сразятся с "Монако".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов (видео)

Семь голов на двоих: "Барселона" разбила сербский клуб в Лиге чемпионов (видео)

"Атлетико" на последних секундах вырвал победу над ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)