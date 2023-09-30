Сейвы Трубина помогли "Бенфике" победить "Порту" и стать лидером чемпионата Португалии (видео)

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин помог своей команде обыграть "Порту" в центральном матче 7-го тура чемпионата Португалии – 1:0 .

Уже на 19-й минуте "драконы" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Фабиу Кардозу.

"Орлы" воспользовались численным преимуществом во втором тайме – на 68-й минуте голом отличился Анхель Ди Мария. В итоге именно этот забитый мяч оказался победным.

Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и отыграл полный матч, который стал для него первым "сухим" за лиссабонский клуб. На протяжении поединка 22-летний украинец совершил три сейва.

На 18-й минуте Анатолий забрал мяч в руки после удара Галено по центру ворот, на 29-й минуте не дал Мехди Тареми обыграть себя в штрафной площадке, а на 40-й минуте в отличном прыжке спас свою команду после мощного дальнего выстрела Пепе под перекладину.

Обзор матча

Благодаря этой победе "Бенфика" (18 очков) поднялась на первое место в чемпионате Португалии. Лиссабонцы на два балла опережают "Порту" и "Спортинг", который имеет игру в запасе.

На следующей неделе команды проведут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бенфика" 3 октября на выезде встретится с миланским "Интером", а "Порту" 4 октября примет "Барселону".

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