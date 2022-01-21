"Сфолил" на расстоянии: арбитр наказал звезду "Реала" после вопиющей симуляции соперника - эпичное видео

По-настоящему нелепое судейское решение.

Курьезный инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Испании между мадридским "Реалом" и "Эльче".

На 78-й минуте игры полузащитник "Эльче" Тете Моренте недалеко от собственной штрафной пытался перехватить мяч у игроков "сливочных". Он выполнил так называемый финт Зидана, но потерял равновесие и очутился на газоне.

Однако главный арбитр встречи Хорхе Фигероа Васкес решил, что падение футболиста "Эльче" произошло из-за контакта с хавбеком "Реала" Тони Кроосом. Рефери назначил штрафной удар в пользу хозяев.

На повторах прекрасно видно, что звезда "Королевского клуба" даже не коснулся соперника, а падение произошло в полуметре от него. Немец справедливо выразил возмущение в адрес рефери, но тот был неумолим и показал футболисту "Реала" желтую карточку.

Yellow card for Kroos pic.twitter.com/0ppdWQCOXK — ESPN FC (@ESPNFC) 20 января 2022

Поединок завершился победой "сливочных" в овертайме (2:1). Команда Карло Анчелотти уступала в счете, но даже в меньшинстве сумела совершить камбэк. Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле все 120 минут.

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