Шабанов в подкасте Дениса Бойко: воспитание Кварцяным, обида на Луческу, клевета в "Полесье", предложение "Шахтера"

Денис Бойко и Артем Шабанов

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко защитник и действующий игрок "Металлиста 1925" Артем Шабанов. На подкасте Артем рассказал о своих карьерных шагах в украинских, польском и венгерском клубах, работе с легендарным тренером Кварцяным и о планах на будущее.

"Родители сдали на футбол": о том, как Артем Шабанов начал заниматься с мячом

Первой футбольной школой для Артема стала ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского, где он обучался до 15 лет. По словам футболиста, его оттуда "попросили", и он перешел в школу клуба "Арсенал", где, поиграв год, ему предложили профессиональный контракт с дублем ФК на 4 года.

Попасть в основную команду Артему удалось в 20 лет, а дебютировать в 21, сыграв в Премьер-лиге всего два матча.

"Потом команда развалилась. Это было осенью, мы сыграли эти два матча, и сказали, что нет финансирования, никто не будет платить за выезд на игру. Ребята хотели ехать на своих машинах, но идея отпала. После этого нас собрали в кабинете "Арсенала", что-то там обсуждали, чтобы кто-то уступил в зарплатах, но это не помогло. Футболисты начали разбегаться, и этот клуб закрыли".

Работа с Кварцяным: "Приезжай, я слеплю из тебя футболиста"

После "Арсенала" Артем переехал в Луцк, где три года играл за "Волынь". Стать частью "Волыни" Артему Шабанову предложил главный тренер клуба Виталий Кварцяный. Предложение тренера было единственным после работы с "Арсеналом", но первое время Артем отказывался ехать в Луцк из-за репутации Кварцяного и его методов работы с футболистами.

"Третий звонок: "Мы тебе взяли билеты, давай едь к нам". А я уже месяц сижу, ничего не делаю, и согласился. Первый месяц он человека не двигает, "ты – Пеле!", а потом как начнет! В Ялте меня в 6:00 разбудили на пробежку – 45 минут и 15 на растяжку, а затем на завтрак. После завтрака я еще не дошел до номера, чтобы снять с себя форму, позвали на следующую тренировку на поле. После обеда, через час-два, была третья тренировка. Вот так я 6 дней потренировался и сказал, что у меня университет, надо ехать, хотя сам на заочном учился".

Виталий Кварцяный был доволен результатами футболиста, поэтому через несколько месяцев Артем подписал контракт с "Волынью" на три года, потому что других предложений не было. Это время было "футбольной школой", после которой адаптация в профессиональном футболе была ненужной.

"Меня раза три выгонял из команды, а потом возвращал. Не понравилась игра, на тренировке что-то – в дубль, там потренируйся, наберись характера и возвращайся".

"Люблю людей, которые разбираются в футболе": о карьерных шагах Артема Шабанова

После окончания контракта с "Волынью" Артем начал процесс оформления трансфера во львовские "Карпаты", но в 2017 году подписал контракт со "Сталью" Каменское, а позже стал частью донецкого "Олимпика".

В январе 2018 года футболист подписал контракт с киевским "Динамо" на 4 года, а с сезона-2019/20 стал основным защитником киевлян. Зимой 2021 года киевлянин на правах аренды перешел в варшавскую "Легию", а с 2022 по 2023 год был футболистом венгерского клуба "Фехервар". После Венгрии Артем вернулся в Украину и подписал контракт с "Полесьем", где играл вместе с Денисом Бойко.

"Команда пошла на спад, когда появились новые люди. Пришли "футбольные эксперты", которые начали делать трансферы, рассказывали, кому как играть, что делать. Мне сказали, что я пускаю гниль в коллектив, я не очень хороший человек, разваливаю команду изнутри, и меня надо убирать. Мне было очень неприятно и неловко, я говорил об этом с президентом клуба, он сказал не обращать на это внимание, но все равно из клуба меня попросили".

Два месяца назад, 27 июня, Артем стал игроком "Металлиста 1925", подписав с харьковским клубом контракт на год с возможностью пролонгации еще на год.

Шабанов в национальной сборной Украины

В национальной сборной Украины Артем Шабанов сыграл 2 матча. Дебют состоялся в 2017 году во время игры со Словенией – тогда на поле футболист провел всего 15 минут, а последний матч сыграл в 2019 году против Эстонии.

"Была одна товарищеская встреча, которая меня очень удивила. Это была игра против Албании – мы тогда 4:0 выигрывали после первого тайма, и всех меняют, только двоих оставляют. И это были мы с тобой. Я не понимаю, почему так".

Футболист говорит, что хотелось бы сыграть больше матчей, потому что он был частью сборной два года, но поскольку тренер отвечает за результат, так как он видит – так и делал.

Планы на будущее и футбольная мечта

Сегодня Артем является игроком "Металлиста 1925" и планирует играть еще не менее 4 лет – пока чувствует, что имеет для этого ресурс.

"Я хочу сыграть в Лиге конференций или в Лиге Европы в составе "Металлиста 1925", чтобы еще раз поиграть в еврокубках".

Артем говорит, что хотел бы снова стать частью сборной Украины. Думал, это произойдет, когда играл за "Александрию", когда была стабильная игра и хорошие результаты, но не пригласили.

"Я доволен своей карьерой не до конца. Можно было в "Динамо" лучше играть – там были периоды не очень стабильной и яркой игры, в Венгрии можно было лучше. В "Полесье" был неплохой период".

Напомним, что интервью с Артемом Шабановым вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для глубоких разговоров с людьми, творящими историю украинского спорта.

Гостями шоу уже были Руслан Ротань , Иван Петряк , Сергей Шищенко и другие. Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.