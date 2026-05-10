Шаг к чемпионству: "Арсенал" одержал драматическую победу над "Вест Хэмом" в АПЛ
"Канониры" увеличили отрыв от "Манчестер Сити" на вершине турнирной таблицы АПЛ.
"Арсенал" на выезде одержал трудную победу над "Вест Хэмом" в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Лондоне завершился со счетом 0:1.
Долгое время ни одна из команд не могла забить. Во втором тайме "молотобойцы" создали супермомент, но Матеус Фернандеш с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера "канониров" Давида Райю.
На 83-й минуте подопечные Микеля Артеты забили победный мяч — Леандро Троссард отличился точным ударом с передачи Мартина Эдегора.
В компенсированное время произошел чрезвычайно драматический эпизод, который мог лишить "Арсенал" победы. На 90+5-й минуте Каллум Уилсон поразил ворота "пушкарей" после розыгрыша углового, но, просмотрев видеоповтор (VAR), арбитр отменил гол из-за нарушения правил против Райи.
После этой победы "Арсенал" (79 очков) продолжает лидировать АПЛ. "Канониры" увеличили отрыв от "Манчестер Сити", который идет вторым с матчем в запасе, до 5 баллов. "Вест Хэм" (36 пунктов) остался в зоне вылета на 18-й позиции.
В следующем туре "Арсенал" 18 мая примет "Бернли", а "Вест Хэм" днем ранее в гостях сразится с "Ньюкаслом".