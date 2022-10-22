"Шаг к оправданию терроризма": Гераскевич "разнес" президента МОК, вступившегося за российских спортсменов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал выступление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о присутствии российского и белорусского НОК на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Ранее глава МОК в очередной раз встал на защиту российских и белорусских спортсменов, призвав уважать то, что РФ и Беларусь допустили к ассамблее АНОК. Бах призвал разделять спорт и политику, подчеркнув, что спортсмены не должны отвечать за преступные действия властей своей страны.

Такую позицию руководителя Международного олимпийского комитета аргументированно раскритиковал Гераскевич на своей странице в Twitter.

"Я отвечу на цитаты из последнего заявления МОК Томаса Баха и расскажу, почему считаю их шагом к оправданию терроризма. Первая цитата: "Эту войну начал не российский народ". Но именно россияне устроили геноцид украинцев в Украине. Российские юристы, инженеры, спортсмены сегодня стали российскими военными, а их жены и матери поддержали это решение. Разве российский солдат не является российским народом? Разве российский народ не поддерживает террористические действия террористического правительства России? Разве российский народ избирал эту власть?

Вторая цитата: "Эту войну начали не российские спортсмены, Олимпийский комитет России или члены МОК РФ". Бах утверждает, что командующий российской армией и президент НОК России Поздняков не виноват в этой войне. Российские спортсмены, воюющие в рядах российской армии, пропагандируют войну - не виноваты. Мария Ласицкене, которая была доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года и получала награды от Шойгу, тоже не виновата.

Спортсмены, стоявшие с буквами "Z" за спиной Путина на "Лужниках", не виноваты. Интересно узнать от господина Баха, кто виноват? Третья цитата: "Политический мир становится все более фрагментированным, враждебным и поляризованным". Они убивают наших детей, а мы враждуем? Мир должен открыть все двери для убийц, насильников, грабителей и объединиться с ними.

Президент МОК призывает к терпимости к террористам и их пропаганде войны, активно поддерживаемой российским спортом во главе с полковником российской армии Поздняковым. Четвертая и пятая цитата: "Но если мы позволим политике одержать верх над спортом, завтра это будет вы". "Помните об этом и всегда помните, что вы, ваша автономия, ваши спортсмены могли быть следующими в очереди на санкции по политическим мотивам".

Очевидно, Томас Бах видит жертвами российских спортсменов и чиновников, стоящих на сцене рядом с Путиным… А не изнасилованных украинских детей, десятки тысяч убитых украинцев, сожженных украинских городов, разрушенной украинской спортивной инфраструктуры. МОК просит не наказывать россиян за терроризм, потому что любая страна и ее спортсмены могут стать террористами.

Шестая цитата: "В интересах всех нас мы противостоим этой полной политизации спорта". Россия трижды нарушила олимпийское перемирие. В российском спорте действует государственная допинговая программа. Путин и российские спортсмены постоянно говорят о величии российской расы. Но Томас Бах призывает мировую спортивную общественность не вносить политику в спорт.

Седьмая цитата: "Санкции можно и нужно накладывать только на тех, кто за что-то отвечает". Тогда было бы интересно узнать от господина Баха, почему МОК исключил ЮАР на 28 лет (с 1964 по 1992) из-за местной политики апартеида? Чем она принципиально отличается от ситуации в России? Почему к россиянам относятся по-другому? Африканские спортсмены наказаны, а российские спортсмены не виноваты.

Резюмируя, скажу, что это очередной шаг МОК для одобрения терроризма. Все это очень похоже на Олимпийские игры 1936 года в Берлине, когда Пьер де Кубертен назвал Гитлера "одним из лучших творческих духов нашего времени" и объявил нацистскую Германию духовным хранителем олимпийских идей.

Затем, после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, МОК признал свою ошибку и извинился, но, как видим, МОК не учится на своих ошибках и повторяет их снова", - написал Гераскевич.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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