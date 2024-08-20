"Шаг к победе": олимпийская чемпионка Магучих задонатила еще миллион гривен для ВСУ

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая завоевала "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже, перечислила еще миллион гривен в помощь ВСУ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил волонтер и блогер Игорь Лаченков.

"Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор миллион гривен с призовых. Я шокирован, это просто лучший человек и гордость, большое-большое спасибо", – написал Лаченков.

Сама Магучих прокомментировала свой донат в соцсетях, отметив, что любая помощь ВСУ – это шаг к победе над российскими оккупантами.

" – сколько тебе нужно для счастья?

– один миллион гривен ноль копеек.

А если без шуток, это мой третий большой, а главное публичный донат. Я хочу напомнить, что любая ежедневная сумма для ВСУ – это шаг к победе.

Сказать, что не бывает маленьких донатов и поблагодарить ребят, Игоря Лаченкова и Евгения Пронина, за то, что на протяжении всех лет организовывают сборы, которое спасают жизни и уничтожает врагов", – написала Магучих.

Отметим, что Магучих уже далеко не в первый раз финансово помогла украинским военным. Ранее сообщалось, что она пожертвовала 500 тысяч гривен на лечение бойцам ВСУ. Также Ярослава пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

На Играх в Париже 22-летняя легкоатлетка из Днепра выборола свою вторую олимпийскую медаль в карьере и первое "золото". В Токио-2020 она завоевала "бронзу".

Напомним, в начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Эксклюзивно для Сниданка! Ярослава Магучих о своей победе на Олимпиаде в Париже!

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