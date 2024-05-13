"Шаг назад, мы в субботу все это сделаем": видео реакции Усика на стычку его команды с отцом Фьюри

Появились подробности стычки между командами чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, которая состоялась 13 мая в Саудовской Аравии.

На опубликованном видео видно, что украинский боксер давал интервью британскому телеканалу Sky Sports, когда к нему приблизилась команда Фьюри и начала мешать своими громкими криками.

Обе команды начали выкрикивать имена своих боксеров. Усик попытался вмешаться и успокоить страсти, призвав участников потасовки дождаться субботы, когда собственно состоится его бой с Фьюри.

"Шаг назад, мы в субботу все это сделаем", – прокричал Александр.

Отметим, что отец Фьюри ударил члена команды Усика, в результате чего разбил себе голову до крови. Вскоре после "кровавой" стычки Фьюри-старший сделал заявление, извинившись за свое поведение.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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