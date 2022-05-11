"Шаг в правильном направлении": самый титулованный спортсмен Олимпиады-2022 — о необходимости санкций против россиян

"Шаг в правильном направлении": самый титулованный спортсмен Олимпиады-2022 — о необходимости санкций против россиян

Четырехкратный норвежский олимпийский чемпион Йоханнес Бе прокомментировал отстранение российских спортсменов от мирового спорта.

Норвежец считает, что санкции помогут в борьбе против России, развернувшей полномасштабную войну против Украины.

Об этом спортсмен заявил в интервью Dagblade.

"Исключение России выглядит единственной возможностью для того, чтобы настроить людей против власти. И тогда это, по крайней мере, шаг в правильном направлении

В России вас вдруг могут посадить, и, наверное, поэтому многие не стремятся говорить, что думают, что правильно, а что – нет", – отметил Бьо.

Напомним, что Апелляционный суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил ходатайство Федерации гандбола России и московского ЦСКА об остановке отстранения российских сборных и клубов от турниров под эгидой EHF.

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