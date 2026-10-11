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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Шахтер — АЕК: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

Во втором туре самого престижного еврокубка "горняки" посоревнуются с чемпионом Греции.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В среду, 14 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против афинского АЕКа в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — АЕК.

В первом туре самого престижного еврокубка "оранжево-черные" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а чемпион Греции обыграл австрийский ЛАСК (1:0).

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — АЕК

Букмекеры не смогли определить явного фаворита грядущего матча. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,57. Ничья — 3,45. Выигрыш греческого клуба — 2,63.

После поединка с АЕКом подопечных Арды Турана ждут еще шесть матчей основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Верес" и стал единоличным лидером УПЛ.

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