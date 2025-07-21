"Шахтер", "Александрия" и "Полесье" получили потенциальных соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В ходе жеребьевки определились потенциальные соперники "Шахтера" , "Александрии" и "Полесья" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2025/26.

Если "Шахтер" во 2-м раунде отбора Лиги Европы не пройдет турецкий "Бешикташ", то попадет в Лигу конференций и сыграет с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нымме Калью" (Эстония).

Если "Александрия" во 2-м раунде квалификации Лиги конференций пройдет сербский "Партизан", то дальше встретится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия).

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Если "Полесье" во 2-м раунде квалификации Лиги конференций пройдет клуб "Санта-Колома" из Андорры, то затем посоревнуется с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения).

Поединки 3 раунда квалификации Лиги конференций состоятся 7 и 14 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, "Шахтер" в первом квалификационном раунде Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0).