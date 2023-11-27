Шахтер – Антверпен: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Даже ничья в этом поединке обеспечит "горнякам" еврокубковую весну.

Во вторник, 28 ноября, донецкий "Шахтер" встретится с бельгийским "Антверпеном" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Из-за войны с российскими оккупантами "горняки" вынуждены проводить номинально домашний поединок за границей. Игра состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров донецкий клуб с 6 очками занимает третье место в группе H. В текущем евросезоне "оранжево-черным" уже удалось одержать две победы: во 2-м туре "Шахтер" в Бельгии с невероятным камбэком одолел "Антверпен" (3:2), а в прошлом матче ЛЧ "горняки" в Гамбурге сенсационно обыграли "Барселону" (1:0).

Таким образом, подопечные Марино Пушича продолжают претендовать на выход в плей-офф главного клубного евротурнира, всего на три балла отставая от лидеров квартета "Барселоны" и "Порту".

А вот у "Антверпена" дела обстоят гораздо хуже. Бельгийский клуб проиграл все четыре матча нынешнего сезона Лиги чемпионов и досрочно потерял шансы на плей-офф самого престижного еврокубка. Команда Марка ван Боммела обязана побеждать "Шахтер", чтобы сберечь надежду продолжить выступления в Лиге Европы. Чемпиону Украины же будет достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе еврокубковую весну.

Где смотреть матч Шахтер – Антверпен

На территории Украины поединок между "Шахтером" и "Антверпеном" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Антверпен

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья – 3,80. Выигрыш действующего чемпиона Бельгии – 3,75.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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