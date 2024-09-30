Шахтер – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 2 октября в немецком Гельзенкирхене.
В среду, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
В первом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0), а "Аталанта" разделила очки с лондонским "Арсеналом" (0:0).
Где смотреть матч Шахтер – Аталанта
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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Аталанта
Букмекеры фаворитом поединка считают представителя Серии А. На победу "бергамасков" можно поставить с коэффициентом 1,73. Ничья – 4,00. Выигрыш "Шахтера" – 5,00.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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