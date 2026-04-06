Шахтер — АЗ Алкмар: букмекеры сделали прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций

В четверг, 9 апреля, донецкий "Шахтер" сразится с нидерландским "АЗ Алкмаром" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер — АЗ Алкмар

Букмекеры считают незначительным фаворитом грядущего матча "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана можно поставить с коэффициентом 2,45. Ничья — 3,40. Выигрыш нидерландского клуба — 2,80.

В то же время в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение "АЗ Алкмару", выход которого в полуфинал оценен коэффициентом 1,68. Итоговый успех "горняков" — 2,05.

Ответный матч между "АЗ Алкмаром" и "Шахтером" состоится в четверг, 16 апреля, на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).