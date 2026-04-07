Шахтер — АЗ Алкмар: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 9 апреля, донецкий "Шахтер" сыграет с нидерландским "АЗ Алкмаром" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, выйдя напрямую в 1/8 финала, где одолел польский "Лех" (3:1, 1:2).

Реклама

"АЗ Алкмар" закончил на 14-й позиции основной раунд Лиги конференций, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел армянский "Ноа" (0:1, 4:0). В 1/8 финала нидерландский клуб обыграл чешскую "Спарту" из Праги (2:1, 4:0).

Отметим, что ответный матч между "АЗ Алкмаром" и "Шахтером" состоится в четверг, 16 апреля, на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия).

Реклама

