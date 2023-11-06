Шахтер – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" попытаются взять реванш у "сине-гранатовых" за поражение в Испании.

Во вторник, 7 ноября, донецкий "Шахтер" встретится "Барселоной" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Этот матч будет номинально домашним для "горняков", однако из-за полномасштабного военного вторжения российских оккупантов в Украину нашим командам запрещено проводить еврокубковые поединки на родине.

После трех туров "Барселона" с 9 очками возглавляет группу H. На второй позиции – "Порту" (6), третий – "Шахтер" (3), последний – "Антверпен" (0).

Отметим, что в 3-м туре ЛЧ чемпион Украины минимально проиграл испанскому гранду (1:2) на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Где смотреть матч Шахтер – Барселона

На территории Украины поединок между "Шахтером" и "Барселоной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Барселона

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают чемпиона Испании. На победу команды Хави Эрнандеса можно поставить с коэффициентом 1,31. Ничья – 6,70. Выигрыш "Шахтера" станет громкой сенсацией – 11,00.

В другом матче 4-го тура группы H "Порту" на своем поле сыграет с "Антверпеном". Этот поединок также состоится 7 ноября, но в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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