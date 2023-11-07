"Шахтер" – "Барселона": стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" и каталонская "Барселона" назвали стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который сегодня, 7 ноября, состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Чигринский, Азаров, Кастильо, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси.

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо, Гави, Ромеу, Гюндоган, Рафинья, Левандовски, Ферран Торрес.

Запасные: Бальде, Мартинес, Педри, Пенья, Фелиш, Кунде, Астралага, Касадо, Ямал, Фермин Лопес.

Поединок между "Шахтером" и "Барселоной" начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".

После трех туров "Барселона" с 9 очками возглавляет группу H. На второй позиции – "Порту" (6), третий – "Шахтер" (3), последний – "Антверпен" (0).

В другом матче 4-го тура группы H "Порту" на своем поле сыграет с "Антверпеном". Этот поединок также состоится 7 ноября, но в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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