Шахтер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет с мюнхенской "Баварией" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров "горняки" занимают 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка. Ранее действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1), одержал победу над "Янг Бойз" (2:1) и в чрезвычайно драматичном стиле проиграл ПСВ (2:3).

"Бавария" с 9 баллами находится на 13-й позиции турнирной таблицы ЛЧ. Текущий лидер немецкой Бундеслиги разнес загребское "Динамо" (9:2), уступил "Астон Вилле" (0:1), разгромно проиграл "Барселоне" (1:4), победил "Бенфику" (1:0) и одолел ПСЖ ( 1:0).

Где смотреть матч Шахтер – Бавария

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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Бавария

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 1,18. Ничья – 7,90. Выигрыш "Шахтера" – 15,50.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, после поединка с "Баварией" донецкий клуб ждут еще два матча основного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся уже в следующем году. Подопечные Марино Пушича 22 января встретятся с французским "Брестом", а 29 января будут противостоять дортмундской "Боруссии".

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