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Шахтер – Бешикташ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы
В первой игре "горняки" победили стамбульский клуб с разницей в два гола.
В четверг, 31 июля, донецкий "Шахтер" сойдется с турецким "Бешикташем" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Первый поединок этих команд в Стамбуле завершился победой "горняков" со счетом 4:2.
Где смотреть матч Шахтер – Бешикташ
Матч "Шахтер" – "Бешикташ" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ставки букмекеров на матч Шахтер – Бешикташ
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "оранжево-черных" можно поставить с коэффициентом 2,06. Ничья – 3,85. Выигрыш стамбульского коллектива – 3,15.
Также аналитики очень высоко оценивают шансы "горняков" в двухматчевом противостоянии. На выход подопечных Арды Турана в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,04. Итоговый успех "Бешикташа" – 8,50.
Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). В первом поединке между этими командами "Рейнджерс" выиграл со счетом 2:0.
Тот, кто проиграет, отправится в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нымме Калью" (Эстония). В первой игре между этими клубами "Сент-Патрикс" оказался сильнее со счетом 1:0.